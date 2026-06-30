Жители Васильевского острова раскритиковали идею памятника «Алым парусам»

Активисты предложили установить на намыве памятник «Алым парусам» на пересечении бульвара Александра Грина и набережной Миклухо-Маклая. Однако часть жителей Васильевского острова заявила, что территория нуждается в озеленении и благоустройстве пляжей.

В группе «Мы против Северного намыва» в социальной сети «ВКонтакте» появилась информация о проекте памятника «Алым парусам» на Васильевском острове. Автор идеи Александр Колесник предлагает установить его на пересечении бульвара Александра Грина и набережной Миклухо-Маклая, рядом с побережьем Финского залива. Также будет благоустроена пешеходную зону. Активисты считают, что так можно увековечить повесть «Алые паруса» и напоминать о празднике выпускников.

Однако не все жители поддержали инициативу. В комментариях горожане отметили, что для Васильевского острова актуальны вопросы озеленения, свободного доступа к воде, качества воздуха и благоустройства запущенных территорий.

«Обилие бесполезных памятников уже зашкаливает! Неужели нельзя потратить деньги на что- то более нужное?» — задается вопросом петербурженка. «Для Васильевского острова очень важно озеленение, т.к. крупный зеленый массив у нас — только Смоленское кладбище. Неподходящее место для прогулок и отдыха. Поэтому в линейном парке очень важно сажать быстрорастущие кусты и деревья. Желательно цветущие», — пишет жительница Северной столицы. «Ну это проще, конечно, вляпать бетонную штуку, чем насаживать деревья, кустарники, делать велодорожки», — подчеркнула горожанка. «Абсолютно согласна — есть важные проблемы, отсутствие зеленых зон отдыха, благоустроенных пляжей и т.д. — вот что важно», — отмечает петербурженка.

Ранее жители Санкт-Петербурга пожаловались на острую нехватку зеленых зон и грубую обрезку деревьев в парке на Смоленке. Горожане требуют, чтобы глава Комитета по природопользованию обратил внимание на эту проблему.