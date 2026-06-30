Пятиминутные прогулки снижают усталость и улучшают настроение

Исследователи из Колумбийского университета выяснили, что пятиминутные прогулки во время рабочего дня снижают усталость и улучшают настроение. В эксперименте с участием больше 19 тысяч человек оптимальным признан вариант с перерывами каждый час.

Ученые из Колумбийского университета под руководством Кита Диаса выяснили, что короткие прогулки во время рабочего дня способны поднять настроение и снять усталость.

В ходе эксперимента более 19 тысяч взрослых участников в течение 14 дней совершали пятиминутные прогулки в удобном темпе во время рабочих перерывов. Они сами выбирали интервалы между прогулками: каждые 30, 60 или 120 минут, пишет Planet Today.

Через две недели у участников снизились усталость и плохое настроение, а хорошее настроение заметно улучшилось. Наиболее выраженные изменения зафиксированы при получасовом и почасовом графике. Опасения о падении продуктивности не подтвердились. Все варианты перерывов не снижали вовлеченность и воспринимаемую эффективность работы.

Оптимальным признан 60-минутный интервал. Его выбрали почти половина участников. Этот график оказался удобным для соблюдения и наиболее эффективным по влиянию на самочувствие.

Исследователи отметили, что короткие прогулки не требуют специального оборудования, в отличие от стоячих столов или беговых дорожек, и доступны практически всем. Участники, которые получали текстовые напоминания, сообщали об улучшении настроения сразу после прогулки.

Авторы эксперимента заявили, что пятиминутные перерывы на физическую активность могут стать эффективной стратегией для улучшения самочувствия на рабочем месте.