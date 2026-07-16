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Криминалист назвал истинные причины женитьбы казанского стрелка

Даниил Александров
Фото: abn.agency

По мнению эксперта, Ильназ Галявиев женился в колонии «Черный дельфин» не из-за любви, а ради развлечения и возможности получать дополнительные посылки. Брак может стать для осужденного способом скрасить монотонное существование в условиях строгой изоляции.

Криминалист Михаил Игнатов в беседе с NEWS.ru прокомментировал женитьбу Ильназа Галявиева. Стрелок осужден на пожизненное за убийство девяти человек в казанской гимназии № 175. По мнению Игнатова, этот брак в колонии «Черный дельфин» не имеет романтической подоплеки. Для Галявиева это способ разнообразить монотонную жизнь и получить доступ к дополнительным свиданиям и посылкам.

Игнатов отметил, что условия содержания в «Черном дельфине» крайне жесткие. Даже после заключения брака режим не смягчат. Эксперт также усомнился в мотивах 18-летней невесты и назвал ее решение загадочным.

Напомним, что осужденный женился на 18 летней девушке. Свадебная церемония прошла в колонии и длилась десять минут, после чего молодоженам разрешили трехдневное свидание.

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