Пенсии по старости начнут назначать автоматически без заявлений

Пенсии по старости будут назначать проактивно на основе данных из реестров. Заявление потребуется только в случае отсутствия сведений в единой цифровой платформе.

Министерство труда утвердило новые правила обращения за пенсией. Приказ вступит в силу через десять дней после 6 июля. Основное нововведение заключается в переходе на проактивный режим. Страховую пенсию по старости назначат автоматически на основе данных индивидуального лицевого счета и сведений из госинформсистем.

Гражданам больше не нужно собирать справки о стаже и заработке. Социальный фонд запросит их через Единую цифровую платформу. Для оформления пенсии потребуются только паспорт и СНИЛС, если все данные уже есть в системе.

Пенсию по инвалидности назначат автоматически после поступления сведений в СФР. Выплаты по случаю потери кормильца детям до 18 лет оформят на основе данных о смерти и рождении ребенка. Сроки рассмотрения заявлений сократили. Стандартное заявление рассмотрят за десять рабочих дней, а при наличии всех документов в СФР за пять дней.

Также вводится автоматический перерасчет пенсии при достижении 80 лет, установлении инвалидности, рождении ребенка, появлении северного стажа или прекращении трудовой деятельности.