Петербуржцев ждет «желтый» уровень погодной опасности в субботу из-за грозы

В субботу на территории Санкт-Петербурга будет действовать «желтый» уровень погодной опасности в связи с грозой. Городские службы рекомендуют водителям и пешеходам проявлять особую осторожность.

По информации Росгидрометцентра, с 6 до 21 часа в Северной столицы будет дейстовать «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы, сообщает пресс-служба Смольного.

Напомним, что «желтый» уровень означает потенциально опасную погоду. Водителей и пешеходов призывают быть внимательными. Спасательные службы рекомендуют не парковать машины под деревьями и шаткими конструкциями, соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах.

Кроме того, «желтый» уровень является вторым из четырех основных уровней опасности и указывает на возможные неблагоприятные погодные явления.