Прокуратура начала проверку после затопления плавучего ресторана на Неве

В акватории Малой Невы у набережной Макарова в Санкт-Петербурге частично затонул плавучий ресторан Aquarell Hall. Транспортная прокуратура начала проверку обстоятельств произошедшего инцидента.

Днем 10 июля в акватории Малой Невы у набережной Макарова произошло частичное затопление плавучего ресторана Aquarell Hall.

На место происшествия выехала старший помощник транспортного прокурора Алина Соболева. Она координирует действия правоохранительных органов. В ходе инцидента никто не пострадал, разлива нефтепродуктов не допущено. На данный момент специалисты проводят работы по откачке воды. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

На основании произошедшего инцидента сотрудники надзорного ведомства организовали проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации объектов водного транспорта.