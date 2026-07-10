Число сосудистых заболеваний в России выросло за последние шесть лет

За последние шесть лет число операций при поражении сосудов головного мозга в России выросло более чем на 70%. Также зафиксирован рост операций на сердце и эндопротезировании суставов.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко на форуме «Россия и мир: тренды здорового долголетия» сообщил, за последние шесть лет число операций при поражении сосудов головного мозга в стране выросло более чем на 70%. По словам министра, почти на столько же увеличилось количество вмешательств по эндопротезированию суставов. Также продолжает расти число операций на сердце.

На эти показатели повлияли улучшение диагностики и доступность медицинской помощи по ОМС. Однако министр отметил, что абсолютное число заболеваний тоже увеличивается.