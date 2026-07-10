Авито Реклама и Авито Работа назвали зарплату мечты петербуржцев

Авито Реклама и Авито Работа опросили более 10 тысяч человек и выяснили, какую зарплату жители Санкт-Петербурга считают идеальной.

Как сообщили в пресс-службе Авито, средняя желаемая зарплата в городе составила 210 011 руб/мес: 26% опрошенных хотят более 300 тыс. руб/мес, 17% — от 100 до 150 тыс., 4% — до 70 тыс. По России у мужчин — 198 676, у женщин — 170 813. Четверть респондентов (23%) готовы сменить сферу или переехать ради роста в 3 и более раз, а 26% согласны на увеличение в 1,5–2 раза.

О смене профессии часто задумываются 27%, активно ищут работу в другой отрасли 14%. При дополнительном доходе в 30% 25% потратили бы его на путешествия, 21% — на финансовую подушку, 19% — на здоровье. Реклама влияет на выбор работодателя у 8% как главный фактор, у 19% как дополнительный, 33% иногда обращают на неё внимание.

«Реклама на онлайн-платформах стала естественной частью поиска работы», — отметил Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы и стратегических партнерств.

По словам Романа Губанова, директора по развитию Авито Работы, с возрастом финансовые приоритеты смещаются в сторону долгосрочных целей, таких как накопления на крупную покупку, образование детей и пенсионные накопления.