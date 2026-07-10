СК проведет дополнительные поиски семьи Усольцевых в тайге Красноярского края

Следственный комитет организовал дополнительные точечные поиски семьи Усольцевых, пропавшей в сентябре 2025 года в Красноярском крае. Поисковые мероприятия проходят в Кутурчинском Белогорье с 9 по 12 июля.

В пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии сообщили об организации дополнительных поисковых мероприятий по установлению местонахождения семьи Усольцевых. Следователи и волонтеры будут работать на территории Кутурчинского Белогорья с 9 по 12 июля.

Ранее в масштабных поисках было задействовано до 1,5 тысячи человек, но результатов они не принесли.

Напомним, что Сергей, Ирина и Арина Усольцевы пропали 28 сентября 2025 года в тайге недалеко от поселка Кутурчин. Семья отправилась в поход к горе Буратинка и не вернулась. В оставленном автомобиле нашли паспорта семьи и около 300 тысяч рублей наличными, однако туристического снаряжения не оказалось.

Спустя девять месяцев после исчезновения аккаунт Сергея Усольцева в мессенджере стал активным. Однако следствие считает, что номер перешел к новому владельцу.