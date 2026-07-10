Страховые пенсии в 2027 году могут проиндексировать дважды

Вместо привычной ежегодной индексации страховые пенсии в 2027 году повысят в два этапа. Социальные пенсии пересчитают с 1 апреля, работающие пенсионеры получат прибавку с 1 августа.

Индексация пенсий в 2027 году

В 2027 году страховые пенсии повысят в два этапа вместо привычной ежегодной индексации. Социальные пенсии пересчитают с 1 апреля, а работающие пенсионеры получат прибавку с 1 августа. Окончательный размер индексации определят позже, после оценки экономических показателей, сообщает РИА Новости.

Страховые пенсии по старости проиндексируют дважды. Первый перерасчет проведут 1 февраля, второй 1 апреля. Социальные пенсии сохранят прежний порядок увеличения, и их размер пересмотрят с 1 апреля. Также в течение года запланирован дополнительный перерасчет для некоторых категорий пенсионеров, например для бывших работников гражданской авиации и угольной отрасли.

Работающим пенсионерам прибавку начислят с 1 августа. В эти же сроки увеличатся выплаты по накопительным пенсиям. Завершит график повышение военных пенсий, которое намечено на октябрь.

Новый порядок оформления пенсий

С 7 июля Социальный фонд России перешел на автоматический сбор данных для назначения пенсий. Изменения касаются всех видов пенсионных выплат и направлены на повышение удобства для граждан. Новые правила, утвержденные Минтрудом, заменили порядок, действовавший с 2021 года.

Они распространяются на страховые, накопительные и государственные пенсии. Ключевое изменение заключается в автоматизации процессов. Социальный фонд теперь самостоятельно запрашивает данные о стаже и заработке через Единую цифровую платформу.

Документы для оформления

Дополнительные документы потребуются только в случае отсутствия необходимых сведений в государственных базах. Например, при подтверждении периодов работы до 2002 года. Если данные уже есть в госсистемах, при оформлении понадобятся только паспорт и СНИЛС. Для иностранцев требуется подтверждение постоянного проживания в России.

При назначении пенсии по инвалидности нужны документы об установлении инвалидности и о периодах работы до ее наступления. Для пенсии ребенку по случаю потери кормильца необходимо свидетельство о смерти, подтверждение родства, данные о стаже и индивидуальном пенсионном коэффициенте умершего. Военнослужащим-срочникам для пенсии по инвалидности нужны сведения о сроках службы. Приказ также урегулировал порядок выплаты социальных пенсий детям, рожденным после смерти отца, если отцовство установлено судом.