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Психиатр перечислил тревожные изменения в поведении близких людей

Даниил Александров
Фото: abn.agency

Внезапная замкнутость, подозрительность или слуховые галлюцинации могут указывать на психическое расстройство, требующее вмешательства специалиста. 

Врач-психиатр Алексей Казанцев в беседе с 360.ru рассказал о признаках психических отклонений в поведении близких людей. Специалист предупредил, что за необычными действиями может скрываться не просто стресс или усталость, а серьезное расстройство.

Поводом для комментария врача стал инцидент Ачинске. Там мать задушила пятилетнюю дочь и призналась в этом без раскаяния. Казанцев подчеркнул, что тревожными сигналами являются внезапная подозрительность, замкнутость и слуховые галлюцинации, о которых человек умалчивает. Такие проявления требуют внимания и своевременной помощи врача.

Психотерапевт пояснил, что заставить взрослого пройти обследование против его воли практически невозможно. Дело в том, что принудительная госпитализация возможна только психиатрической бригадой при наличии прямой угрозы для жизни пациента или окружающих. В остальных случаях требуется согласие самого человека.

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