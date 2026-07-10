Психиатр перечислил тревожные изменения в поведении близких людей

Внезапная замкнутость, подозрительность или слуховые галлюцинации могут указывать на психическое расстройство, требующее вмешательства специалиста.

Врач-психиатр Алексей Казанцев в беседе с 360.ru рассказал о признаках психических отклонений в поведении близких людей. Специалист предупредил, что за необычными действиями может скрываться не просто стресс или усталость, а серьезное расстройство.

Поводом для комментария врача стал инцидент Ачинске. Там мать задушила пятилетнюю дочь и призналась в этом без раскаяния. Казанцев подчеркнул, что тревожными сигналами являются внезапная подозрительность, замкнутость и слуховые галлюцинации, о которых человек умалчивает. Такие проявления требуют внимания и своевременной помощи врача.

Психотерапевт пояснил, что заставить взрослого пройти обследование против его воли практически невозможно. Дело в том, что принудительная госпитализация возможна только психиатрической бригадой при наличии прямой угрозы для жизни пациента или окружающих. В остальных случаях требуется согласие самого человека.