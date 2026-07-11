В Челябинске в СИЗО помещен экс-глава УФНС по Свердловской области

Бывший руководитель управления Федеральной налоговой службы по Свердловской области Сергей Логинов, скрывавшийся от правосудия в Объединенных Арабских Эмиратах с 2024 года, экстрадирован в Россию и помещен в следственный изолятор Челябинска. Решение об аресте было принято после его возвращения.

Сергей Логинов находился в розыске с апреля 2025 года, а в мае того же года суд заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Как сообщает 66.ru, экс-чиновник обвиняется по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса РФ в получении взятки в особо крупном размере. Ему инкриминируют получение около 192 миллионов рублей.

Как установило следствие, преступная схема была организована в 2021 году, когда начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Свердловской области Андрей Дьяков выявил факт махинаций с налогом на добавленную стоимость.

Глава компании «ТТК-Екатеринбург» Алексей Шахмаев заключал фиктивные контракты на поставку металлопроката с казахстанскими фирмами, завышая стоимость товара в четыре раза. Дьяков предложил Логинову брать с Шахмаева взятки за помощь в утверждении налоговых деклараций. Размер вознаграждения составлял 20% от каждого незаконно возмещенного НДС, при этом 90% от полученной суммы Дьяков должен был передавать главе УФНС.

С ноября 2021 по декабрь 2023 года «ТТК-Екатеринбург» незаконно получила из бюджета более 1 миллиарда рублей. В результате распределения взяток Сергей Логинов получил 192 миллиона рублей, а Андрей Дьяков — 21 миллион.

Андрей Дьяков заключил досудебное соглашение со следствием и дал показания на своего бывшего руководителя. В октябре 2025 года Ленинский районный суд Екатеринбурга приговорил его к четырем годам лишения свободы в колонии строгого режима с лишением звания полковника полиции и права занимать должности в госорганах на восемь лет. Позднее стало известно о его условно-досрочном освобождении.