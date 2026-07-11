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Ученые нашли самый древний квазар из эпохи ранней Вселенной

Даниил Александров
Фото: скриншот видео с YouTube-канала European Space Agency, ESA

Космический телескоп «Евклид» Европейского космического агентства (ESA) обнаружил 31 древний квазар в ранней Вселенной. Самый далекий из них существовал через 670 миллионов лет после Большого взрыва и светит ярче триллиона солнц.

Что такое квазары

По словам исследователей, квазары возникают вокруг сверхмассивных черных дыр. Вращающиеся диски материи создают трение, и светимость дыр может превышать суммарное свечение всех звезд в галактиках. Однако на огромных расстояниях квазары трудно обнаружить, потому что их свет сложно отличить от близких звезд.

Ученые нашли самый древний квазар из эпохи ранней Вселенной
Фото: скриншот видео с YouTube-канала NASA

Поиски самых ранних квазаров ведутся несколько десятилетий. Ученые надеются, что их открытие объяснит, как черные дыры так быстро росли после Большого взрыва. Телескоп «Евклид» запустили в 2023 году, и за год он обнаружил 31 древний квазар.

Значение открытия

Открытие более чем вдвое увеличило число известных древних квазаров. Антонио Ла Марка из ESA отметил, что группа исследователей впервые провела настоящую перепись квазаров на заре Вселенной. Астрономы считают, что это большой шаг к пониманию этих объектов на фундаментальном уровне. Результаты работы ученых были опубликованы в журнале Astronomy & Astrophysics.

Ученые нашли самый древний квазар из эпохи ранней Вселенной
Фото: скриншот видео с YouTube-канала NASA Goddard

Квазары относятся к эпохе реионизации. Она длилась примерно от 680 миллионов до 1,1 миллиарда лет после Большого взрыва. В этот период закончились темные века Вселенной, и фотоны получили возможность свободно перемещаться по космосу. Обнаруженные 31 квазар дают уникальную возможность изучить этот важный этап.

Возможности телескопа «Евклид»

Квазары нашли в рамках проекта «Великий обзор Евклида», который охватит около трети неба над Землей. Ученые надеются, что этот обзор поможет изучить темную энергию и материю. Валерия Петторино из ESA отметила, что древние квазары интересны сами по себе и как машины времени для исследования ранней Вселенной.

Телескоп «Евклид» сочетает большую площадь обзора, глубину резкости, четкое изображение и инфракрасное зрение. Эти возможности позволяют ученым находить редкие и далекие объекты эффективнее, чем раньше.

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