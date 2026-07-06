Байопик о Майкле Джексоне стал лидером проката в России и СНГ

Лидером кинопроката в России и СНГ за минувшие выходные стал фильм «Майкл». Картина о Майкле Джексоне собрала 121,7 миллиона рублей. На втором месте оказалась комедия «Холоп 3», а тройку лидеров замкнула лента «Закулисье реальности».

Фильм «Майкл» режиссера Антуана Фукуа занял первое место в кинопрокате России и стран СНГ за минувшие выходные. Его касса составила 121,7 миллиона рублей. Картина идет восьмую неделю, общие сборы фильма достигли 2120,5 миллиона рублей.

Вторую строчку занял «Холоп 3» с результатом 81,1 миллиона рублей. На третьем месте расположилась лента «Закулисье реальности» с 36,9 миллиона рублей за уикенд и 438,3 миллиона общих сборов.

Напомним, что «Майкл» вошел в историю как самый кассовый биографический фильм. Данная лента также стала самым успешным проектом студии Lionsgate. После российской премьеры Майкл Джексон поднялся на восьмое место в «Музыкальном индексе BandLink». До этого артист не входил в топ-500.