Онкобольная блогер Лерчек переехала в новый особняк в Подмосковье

Блогер Валерия Чекалина переехала в новый особняк в Подмосковье стоимостью 180 миллионов рублей. Жених инфлюенсера Луис Сквиччиарини показал видео из дома, где Лерчек отдыхает под капельницей в окружении близких.

Новый дом Лерчек

Чекалина продолжает вести активный образ жизни несмотря на рак желудка четвертой стадии. Блогер посещает рестораны, выставки и свадьбы, занимается спортом и теперь переехала в новый дом. Жених Лерчек Луис Сквиччиарини опубликовал в социальных сетях видео из новой домашней обстановки. На кадрах Валерия отдыхает под капельницей в окружении близких.

По данным издания Super, коттедж находится на территории элитного поселка Новая Рига в Подмосковье. Стоимость дома в объявлениях о продаже составляла около 180 миллионов рублей. На данный момент объект снят с продажи.

Планировка и интерьеры

Площадь дома составляет почти 660 квадратных метров. Внутри здания три этажа, включая мансарду. Главной особенностью интерьера являются панорамные окна в пол. Они обеспечивают естественное освещение всех помещений.

Гостиная считается самой впечатляющей комнатой. Ее внешняя стена имеет полукруглую форму, и из-за этого создается ощущение отсутствия углов. В этом пространстве реализовано решение со вторым светом, то есть отсутствие перекрытий между этажами дает эффект бесконечных потолков. В гостиной установлен большой камин, а вокруг него расположены небольшие диванчики.

В доме пять спален, каждая из них оборудована отдельным санузлом. Одна спальня отличается полукруглой стеной без углов, а другая находится под крышей. Отдельная комната оформлена как детская. В ней есть кровать, игровой уголок с игрушками и много свободного пространства.

Внешний вид

Снаружи дом имеет белоснежный фасад и напоминает коттеджи из американских фильмов. Участок площадью 23 сотки благоустроен профессиональными ландшафтными дизайнерами.

На территории разбит идеальный газон, высажены хвойные и лиственные деревья, а также оформлены клумбы. Для автомобилей предусмотрен крытый гараж и гостевая парковка на пять машин.

Для детей оборудована игровая площадка. Взрослые могут отдыхать на всесезонной террасе. Благодаря раздвижным портальным окнам летом это пространство превращается в открытую веранду.