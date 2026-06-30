Эксперт назвал причину потери интереса после первого курса учебы

На втором курсе студенты часто теряют интерес к учебе и чувствуют себя опустошенными. Такое состояние связывают с возросшей нагрузки и отсутствия видимых перспектив.

Эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович в беседе с RuNews24.ru рассказал о синдроме второкурсника. По его словам, первый курс сопровождается эйфорией, но к концу второго семестра энтузиазм угасает. На втором или третьем курсе наступает апатия, падает успеваемость, появляются академические задолженности, а некоторые студенты теряют желание учиться.

Причина кризиса в том, что цель «поступить» достигнута, а новая цель отсутствует. Нагрузка объективно растет из-за сложных предметов, большого объема заданий и строгих преподавателей, добавил Якубович.

В сочетании с усталостью это приводит к кризису. Эксперт выделил три главные ошибки: потеря темпа, иллюзия готовности к работе и недооценка системных знаний.

Специалист советует студентам в подобном кризисе найти новую конкретную цель, понять ценность системного мышления и не замыкаться в себе. По его словам, второй курс дает время для переосмысления, а не радикальных перемен. Кризис может стать точкой роста при осознанном подходе.