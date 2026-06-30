Авито и РКФ запустили верификацию заводчиков в Петербурге

Жители поселка Кутурчин уверены, что искать семью Усольцевых в тайге не имеет смысла. Они обратили внимание на отсутствие ворон над лесом. По их словам, это верный признак того, что погибших в том районе нет. Воспоминания свидетеля Одна из жительниц поселка поделилась с корреспондентами aif.ru своими воспоминаниями. Она хорошо помнит день, когда пропали Усольцевы. В тот вечер женщина искала телят и заметила машину у «Постоялого двора».Сначала она подумала, что автомобиль принадлежит кому-то из работников базы. Ее удивило, что машину оставили на открытом месте, ведь рядом ходят лошади и коровы, которые могут поцарапать кузов.Об исчезновении семьи женщина узнала от гида из Красноярска. Машина простояла на том месте несколько дней. Она пошла к администратору турбазы «Геосфера» и спросила, где Усольцевы. Он ответил, что они...