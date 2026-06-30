Авито и РКФ запустили верификацию заводчиков в Петербурге

Авито совместно с Российской кинологической федерацией запустил бесплатную верификацию заводчиков собак в Санкт-Петербурге. По итогам проверки продавец получает бейдж, подтверждающий регистрацию в РКФ и соблюдение правил разведения.
Как сообщили в пресс-службе Авито, 87% потенциальных хозяев ищут питомца на платформе, 72% из них — породистых.
Сложно отличить профессионального заводчика от случайного продавца, что может приводить к проблемам со здоровьем щенков и бездомным животным. Верификация делает выбор прозрачнее: бейджи «Заводчик РКФ» и «От заводчика РКФ» появляются в профиле и объявлениях. В Петербурге зарегистрировано 79 кинологических клубов и более 123 тыс. щенков от заводчиков.
«Верификация была запросом пользователей. Теперь значок показывает, что заводчик соблюдает нормы», — отметила Ульяна Смольская, директор по связям с общественностью Авито.