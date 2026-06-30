В Ленобласти следят за ситуацией с ценами на бензин

Ситуация с ценами на бензин в Ленинградской области находится под постоянным контролем. При обнаружении фактов завышения стоимости власти готовы обращаться в антимонопольную службу (ФАС).

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко прокомментировал ситуацию со снабжением топливом в регионе. По его словам, президент России Владимир Путин провел в Кремле совещание по этой проблеме и лично включился в работу по стабилизации топливного рынка. В совещании также участвовала команда правительства Ленинградской области.

Дрозденко признал снижение ритмичности поставок по сравнению с обычным уровнем, но дефицит не носит критического характера, а основные сложности связаны с логистикой. Большая часть топлива в регионе поступает на заправки вертикально интегрированных нефтяных компаний, которые уже принимают меры для восстановления поставок.

По его словам, цены на топливо находятся под контролем. В своем Телеграм-канале губернатор отметил, что у федеральных сетей цены стабильны, а случаи необоснованного завышения будут передаваться в ФАС. Он также подчеркнул, что запасы топлива в Ленобласти есть.