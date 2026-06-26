Авито Работа и «Логика молока» запустили совместную рекламную кампанию

Авито Работа и производственный холдинг «Логика молока» запустили совместную рекламную кампанию «Выбирайте уверенное будущее».

Как сообщили в пресс-службе Авито, это первое ко-промо Авито Работы с партнером из производственного сектора. В основе — ролик, снятый на заводе в Чехове с участием сотрудников. В кадре — оператор, наставляющий новичка, лаборант с образцами продукции, финальная сцена приемки готового продукта. Слоган: «Найдите не просто работу — а свое место». По данным Авито Работы, за январь-май 2026 года число вакансий для операторов производственных линий выросло в 2,8 раза (+175%), для наладчиков оборудования — в 2,3 раза (+133%), спрос на контролеров качества — на 40%.

«Мы запустили кампанию, чтобы показать соискателям реальные возможности в крупных компаниях — со стабильной работой, соц гарантиями и комфортными условиями. Это часть нашей стратегической работы по развитию направления надежных работодателей.. Современное производство — это востребованные профессии, достойная зарплата и возможность выстроить долгую карьеру», — отметила Елена Котусова, CMO Авито Работы.

Кампания имеет и важный социальный аспект: она призвана привлечь внимание к рабочим профессиям, которые остаются основой реального сектора экономики, и показать, что заводы и фабрики сегодня — это высокотехнологичные предприятия с конкурентными условиями труда.