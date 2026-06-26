Синоптик Колесов рассказал о сухой и теплой ночи на праздник «Алые паруса»

Жителям Санкт-Петербурга сообщили о возвращении тепла в город после кратковременного похолодания. В выходные воздух прогреется до 27 градусов, а в ночь на «Алые паруса» будет сухо и тепло.

Начальник Гидрометцентра Петербурга Александр Колесов рассказал о погоде в городе на предстоящих выходных. По его словам, в прошедшие дни температура воздуха понизилась на 1-2 градуса относительно нормы, однако уже сегодня дожди смещаются на восток и воздух начинает прогреваться.

В своем Телеграм-канале синоптик сообщил, что в выходные дни в регионе установится теплая погода. Начало следующей недели также останется жарким.

Колесов также поделился данными о ночи воскресенья, когда в городе пройдут «Алые паруса». Он уточнил, что в день праздника осадков не ожидается, ветер будет слабым. Минимальная температура воздуха в центре города составит от 14 до 16 градусов.

В начале следующей недели погоду будут определять циклоны. По данным Колесова, кратковременные дожди все же пройдут, однако температурный фон останется высоким. В Петербурге в ночь на понедельник ожидается от 16 до 18 градусов, днем воздух прогреется до 26 градусов.