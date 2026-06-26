Петербуржец выплатил долг за ЖКХ после ареста квартиры

Судебные приставы Приморского района Санкт-Петербурга взыскали почти 600 тысяч рублей задолженности с собственника квартиры, который более шести лет игнорировал оплату коммунальных услуг. Денежные средства были выплачены после наложения ареста на недвижимость.

Исполнительное производство было возбуждено на основании решения суда, удовлетворившего иск жилищно-строительного кооператива. В рамках мер принудительного взыскания судебный пристав вынес постановление о запрете регистрационных действий в отношении двухкомнатной квартиры должника на проспекте Королева, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Санкт-Петербургу.

Узнав об ограничениях на недвижимость, петербуржец полностью погасил задолженность. Исполнительное производство было окончено фактическим исполнением.

Напомним, ранее депутаты внесли в Госдуму пакет законопроектов, направленных на сдерживание роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги.