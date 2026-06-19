Ольга Бузова выступила в Кремле после трехчасовой операции на ноге

Через несколько дней после трехчасовой хирургической операции на ноге Ольга Бузова выступила в Кремле в инвалидном кресле. Певица пообещала больше не нарушать режим, но продолжила подготовку к октябрьскому шоу.

На гала-концерте в Кремле артистка певица в инвалидном кресле с зафиксированной ногой. Врачи наложили на рану больше сорока швов. Ранее Бузова получила травму ноги из-за падения в ванной комнате. После инцидента певица перенесла операцию, которое длилась три часа.

Бузова обвинила в своей травме строителей. По ее словам, именно рабочие установили скользкую плитку в ванной комнате. Певица пригрозила им судебным иском.

Травматолог-ортопед Константин Терновой в беседе с 360.ru высказал предположение, что у певицы глубокий порез, а не перелом. Эксперт считает, что в противном случае она не смогла бы присутствовать на кастинге. Фиксация конечности необходима для предотвращения расхождения швов во время сгибательных движений.

Обмороки после операции доктор связал большой кровопотерей и повышенной впечатлительностью артистки. Его коллега Максим Королев также назвал психоэмоциональный стресс одной из вероятных причин потери сознания.