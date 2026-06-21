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Во время визита в Британию Гарри может познакомить детей с королем Карлом III

Даниил Александров
Фото: скриншот с YouTube-канала Euronews по-русски

Принц Гарри и Меган Маркл планируют впервые за четыре года посетить Великобританию всей семьей. Во время визита в середине июля герцог может познакомить детей, Арчи и Лилибет, со своим отцом, королем Карлом III, с которым он не виделся с сентября прошлого года.

Герцог и герцогиня Сассексие посетят Бирмингем в середине июля для участия в мероприятии, посвященном Играм Invictus. Меган Маркл последний раз была в Великобритании в 2022 году на похоронах королевы Елизаветы II. Арчи и Лилибет в последний раз посещали родину отца на праздновании платинового юбилея королевы в 2022 году.

Гарри давно стремился вернуть свою семью на родину, сообщает The Mirror. Источник близкие к королевской семье отметил, что невозможность безопасно привезти жену и детей в Великобританию стала для него трагедией. Принц хочет познакомить наследников со своей многочисленной родней и показать им страну, в которой он вырос. Пока остается неизвестным, состоится ли встреча Гарри с королем Карлом или с другими представителями королевской семьи. Отношения между сторонами сохраняют напряженный характер.

Гарри не виделся с братом Уильямом и его супругой Кейт со дня похорон королевы Елизаветы II. Причиной разлада стали публичные высказывания герцога в интервью Опре Уинфри.

Также Главным препятствием для поездок оставался вопрос безопасности семьи. В мае 2025 года Гарри проиграл апелляцию на восстановление государственного финансирования охраны. Однако в декабре Министерство внутренних дел приняло решение о пересмотре этого вопроса. Инсайдеры подтвердили, что для предстоящего визита уже приняты необходимые меры защиты, и принц уверен в безопасности своей семьи.

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