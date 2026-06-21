Августовский перерасчет пенсий коснется трудоустроенных пенсионеров

Ежегодный беззаявительный перерасчет страховых пенсий работающим пенсионерам в России проведут 1 августа 2026 года. Прибавку получат официально трудоустроенные пенсионеры, за которых работодатели отчисляли страховые взносы в течение 2025 года.

Плановый автоматический перерасчет страховых пенсий работающим пенсионерам состоится 1 августа 2026 года. Корректировка коснется исключительно официально трудоустроенных граждан, за которых работодатели отчисляли страховые взносы в течение всего 2025 года. Перерасчет происходит в беззаявительном порядке, пишет ТАСС.

Эксперты поясняют, что перерасчет и индексация представляют собой два различных механизма в юридической и финансовой сферах. Эти процедуры не исключают, а взаимно дополняют друг друга.

Возобновление индексации страховых пенсий для работающих граждан произошло с 1 января 2026 года. Тогда выплаты увеличились на 7,6%. Данное повышение не отменяет традиционную августовскую корректировку пенсионных начислений.

Отметим, что следующее плановое повышение затронет военных пенсионеров. Индексация их выплат состоится 1 октября 2026 года.