Средняя пенсия россиян превысила 25,3 тысячи рублей

Средний размер пенсии работающих и неработающих россиян в мае 2026 года превысил 25,3 тысячи рублей. За год сумма выросла примерно на две тысячи рублей.

В мае 2026 года средний размер пенсии работающих и неработающих граждан России достиг 25,3 тысячи рублей. За последний год эта сумма увеличилась примерно на две тысячи рублей. В мае 2025 года данный показатель составлял 23,4 тысячи рублей.

По данным Социального фонда России, самый высокий уровень пенсионного обеспечения зафиксирован в Чукотском автономном округе. Там средняя пенсия достигла 42,2 тысячи рублей.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге среднемесячная зарплата за январь–апрель 2026 года составила 133,7 тысячи рублей. Северная столица заняла третье место в СЗФО по уровню зарплат после Ненецкого АО и Мурманской области.

Напомним, что с 1 августа пройдет ежегодный перерасчет страховых пенсий для работающих пенсионеров. Повышение пройдет автоматически без заявлений.