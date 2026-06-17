Авито Авто назвало топ комплектаций новых машин

Эксперты Авито Авто проанализировали выбор комплектаций новых авто в сервисе Селект за январь–май 2026 года.
В пятерку лидеров вошли LADA Granta, Haval Jolion, LADA Niva Travel, LADA Vesta и Tenet T7.
Как сообщили в пресс-службе Авито, LADA Granta чаще всего берут с мотором 90 л.с. и «механикой» (версия 106 л.с. втрое менее популярна), комплектации «Стандарт плюс» и «Классик» — самые ходовые. У Haval Jolion востребованы переднеприводные версии с двигателем 143 л.с. и МКПП, при этом «Оптимум» за год вырос на 29%, а базовая упала. LADA Niva Travel с 90-сильным мотором в 1,5 раза популярнее 83-сильной, а «Классик» и «Техно» делят спрос. У Tenet T7 моноприводные версии на треть популярнее полноприводных, «Актив» (2,5 млн) обгоняет «Прайм» в 2,5 раза. Solaris HC лидирует с мотором 123 л.с., полным приводом и «автоматом»; «Прайм» и «Классик» почти равноценны, а «Фэмили» в 1,5 раза популярнее «Лайфстайла».