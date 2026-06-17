Авито Авто назвало топ комплектаций новых машин

МТС и MWS Cloud проанализировали востребованность виртуальных рабочих мест (VDI) в России. Петербург стал лидером по использованию сервиса в стране: спрос на цифровые решения у северо-западных компаний за год вырос более чем в десять раз. Интерес к облачной инфраструктуре подтверждает и федеральный тренд. Как отметили в пресс-службе МТС, спрос на виртуальные рабочие места, представляющие собой программные приложения, имитирующие персональные компьютеры, за год увеличился почти в 1,4 раза. Чаще всего облачным сервисом VDI пользуются компании сегмента услуг для бизнеса, ИТ, торговли и производства, следом идут финансовые, строительные и транспортные организации. Наибольший прирост по году показали транспортные компании — использование VDI выросло более чем в 3,7 раза, на втором месте ИТ-компании с ростом более чем в два раза, заметная динамика прослеживается также...