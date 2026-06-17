Авито Авто Kia, LADA и Hyundai лидируют в трейд-ине в Петербурге

Эксперты Автохаба проанализировали структуру рынка трейд-ина в Санкт-Петербурге.

Как сообщили в пресс-службе Авито, в целом по России на трейд-ин приходится 33% поступлений автомобилей к дилерам (средняя цена выкупа — 1 млн руб.), комиссионные продажи составляют 30% (+3 п.п. за год), выкуп «с улицы» — 21%. В Петербурге за 5 месяцев 2026 года лидируют Kia (9%), LADA (9%) и Hyundai (8%); в десятку также вошли Renault, Volkswagen, Nissan, Ford, Skoda, BMW и Toyota (по 4–6%). «Трейд-ин остается главным каналом пополнения стока, комиссия растет благодаря отсутствию потребности в оборотном капитале, а выкуп «с улицы» зависит от ключевой ставки», — комментирует Николай Дробушевич, руководитель бизнес-направления «Автохаб» в Авито Авто.

Среди моделей у Kia лидирует Rio (30%), у LADA — Vesta (36%), у Hyundai — Solaris (31%). В общем зачете самых востребованных моделей — Vesta, Granta и Rio (по 3%), а также Solaris, Focus, Polo, Octavia, Qashqai, Outlander и Creta (по 2%). Спрос на кроссоверы с пробегом за год вырос на 27%, что увеличивает их долю в трейд-ине.