Искусство движения

Новый компактный кроссовер OMODA С5 выделяется в городском потоке прямоугольной амбразурой в сплошном переднем бампере с гранеными формами. Для сегмента компактных кроссоверов такая пластика в новинку. Но, собственно, это и требуется, чтобы привлечь взгляд потенциальных покупателей.

Такой особенностью обладала уже первая модель OMODA C5, дебютировавшая на российском рынке осенью 2022-го. Во многом именно благодаря внешним данным модель превратилась в российский бестселлер марки. Теперь добавили яркости дизайну экстерьера и изменили габариты модели: длина подросла на 145 мм, тогда как ширина сократилась на 6 мм при неизменной высоте и длине базы. Эффект движения — даже в статике — поддерживает и оригинальный дизайн легкосплавных дисков.

Стильный руль и перебравшийся на его колонку селектор коробки передач задают современный стандарт. Это относится и к топовому 15,6-дюймовому тачскрину мультимедиа с мощным восьмиядерным процессором Snapdragon 8155, который повышает быстродействие системы.

Переднеприводный С5 с 147-сильной турбочетверкой рабочим объемом 1,5 л набирает до сотни с места за 9,9 секунды — это результат замены вариатора на расторопный 6-ступенчатый робот с двумя сцеплениями. И в графе «проходимость» ставим плюсик: клиренс «подрос» со 180 до 190 мм.

Обновленный дизайн, премиальный комфорт, безопасность на дороге и отличная динамика — качества, которые выделяют OMODA C5 на российских дорогах.

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