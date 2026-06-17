Полный разбор технических характеристик, комплектаций и оснащения кроссовера C-класса. Материал подготовлен официальным дилером на основе документации производителя.

Российский автомобильный рынок за последние годы претерпел кардинальные изменения. На смену привычным европейским и японским маркам пришли китайские производители, которые сегодня не просто заполнили образовавшийся вакуум, но и предложили покупателям продукты, по многим параметрам опережающие своих предшественников. В сегменте кроссоверов C-класса — одном из самых востребованных на отечественном рынке — особого внимания заслуживает один автомобиль: JAECOO J7.

JAECOO J7 сочетает полный привод, турбомотор и семиступенчатую роботизированную коробку передач с богатым оснащением по конкурентной цене — редкое для этого класса сочетание. За внешней простотой скрывается продуманная инженерия: разные версии трансмиссии и форсировки двигателя позволяют подобрать автомобиль под конкретные задачи — от экономичной городской эксплуатации до активных загородных поездок. Мы изучили официальные технические документы производителя и подготовили развёрнутый разбор — без маркетинговых формулировок, только факты.

1. Модельный ряд и комплектации

JAECOO — суббренд Chery, запущенный специально для международных рынков и ориентированный на городские и загородные кроссоверы с акцентом на стиль, пространство салона и широкий выбор версий. J7 — ключевая модель линейки, которая в исполнении 2026 года предлагается в четырёх комплектациях с двумя вариантами трансмиссии. Переднеприводные версии «Актив» и «Престиж FWD» оснащены мотором 1.6T мощностью 150 л.с. и рассчитаны на преимущественно городскую и смешанную эксплуатацию. Полноприводные модификации «Комфорт» и «Престиж AWD» получили форсированный вариант того же двигателя — 186 л.с. — и подходят для активного загородного использования.

Такой подход даёт покупателю возможность подобрать версию под свои задачи — от доступного городского кроссовера до мощной полноприводной модификации для активной загородной эксплуатации, — оставаясь в рамках одной модельной линейки.

2. Силовые агрегаты и динамика

2.1. Два двигателя для разных задач

Полноприводная версия J7 оснащается бензиновым четырёхцилиндровым турбомотором с непосредственным впрыском топлива объёмом 1 598 см³ и промежуточным охладителем наддувочного воздуха (интеркулером) — классическое для данного класса техническое решение, обеспечивающее хороший баланс тяговых и топливных характеристик. Максимальная мощность составляет 186 л.с. при 5 500 об/мин, крутящий момент — 275 Нм в диапазоне от 2 000 до 4 000 об/мин.

Параметр JAECOO J7 AWD (186 л.с.) Рабочий объём, см³ 1 598 Макс. мощность, л.с. / об.мин. 186 / 5 500 Макс. крутящий момент, Нм 275 (от 2 000 об/мин) Коробка передач 7-ступ. роботизированная Разгон 0–100 км/ч, сек 9,0 Максимальная скорость, км/ч — Расход смешанный, л/100 км 8,1 (реальный цикл) Объём топливного бака, л 57 Тип топлива АИ-92 Экологический класс Евро 6

Динамика полноприводной версии впечатляет для автомобиля этого класса: разгон до 100 км/ч занимает 9,0 секунды, что обеспечивается удачным сочетанием мощного мотора и оперативной семиступенчатой трансмиссии.

2.2. Трансмиссия, привод и расход топлива

Семиступенчатая роботизированная коробка передач с двойным сцеплением обеспечивает быстрые и плавные переключения как в спокойном городском режиме, так и при активном вождении. Крутящий момент мотора набирает максимум в диапазоне от 2 000 до 4 000 об/мин, поэтому для уверенного разгона на низких скоростях полезно заранее выбирать пониженную передачу — особенность, характерная для турбомоторов такого объёма.

Переднеприводные версии J7 особенно экономичны: расход в смешанном цикле составляет 7,1 л/100 км, а с баком объёмом 51 литр запас хода превышает 700 км на одной заправке — оптимальный вариант для города и частых поездок. Полноприводные модификации с баком на 57 литров рассчитаны на более активную эксплуатацию, где тяга и уверенность на грунте важнее предельной экономичности.

3. Кузов, габариты и практичность

Кузов J7 отличается внушительными для C-класса габаритами: длина — 4 600 мм, ширина — 1 898 мм. Это напрямую расширяет пространство салона, особенно заметное на втором ряду. Колёсная база составляет 2 672 мм — именно этот параметр определяет пространство для ног задних пассажиров.

Параметр JAECOO J7 Длина × ширина × высота, мм 4 600 × 1 898 × 1 680 Колёсная база, мм 2 672 Снаряжённая / полная масса, кг 1 709 / 2 024 Объём багажника норм. / макс., л 500 / 1 265 Дорожный просвет, мм 196 (FWD) / 186 (AWD) Размерность шин 235/55 R18

Базовый объём багажника у J7 составляет 500 литров — солидный показатель для C-класса. При сложенных спинках заднего ряда багажное отделение увеличивается до 1 265 литров, что покрывает большинство бытовых и туристических задач.

3.1. Дорожный просвет

Дорожный просвет — одна из ключевых характеристик для российских условий эксплуатации. Переднеприводный J7 демонстрирует выдающийся показатель: 196 мм — один из лучших результатов в классе. Это позволяет спокойно преодолевать разбитые грунтовые дороги и высокие снежные наносы. Полноприводная версия J7 имеет 186 мм из-за иной компоновки трансмиссии.

4. Активная и пассивная безопасность

4.1. Пассивная безопасность

По пассивной безопасности J7 предлагает полноценный базовый набор во всех комплектациях. Шесть подушек безопасности (фронтальные водителя и пассажира, боковые передние и шторки безопасности) устанавливаются на каждую версию модели. Система стабилизации курсовой устойчивости ESP, антиблокировочная система ABS, система распределения тормозного усилия EBD и крепления ISOFIX для второго ряда — стандарт для любой комплектации J7. Контроль давления в шинах TPMS также входит в базовое оснащение.

4.2. Активная безопасность

Система / функция J7 Престиж 6 подушек безопасности ● ABS / EBD / ESP ● TPMS (давление в шинах) ● ISOFIX (2-й ряд) ● Задние датчики парковки ● Передние датчики парковки ● Камера заднего вида ● Круговой обзор (360°/540°) ● Мониторинг слепых зон ● Предупреждение об откр. дверей ● Адаптивный круиз-контроль (ACC) ● Предупреждение о столкновении (FCW) ● Удержание в полосе (LKA) ● Ассистент в пробках ● Предупреж. заднего перекр. столкн. ● Авт. переключение ближн./дальн. св. ● Датчик дождя / датчик света ●

Комплектация «Престиж» получает редкие для этого класса ассистенты: систему помощи при движении в пробках и функцию предотвращения заднего перекрёстного столкновения — опции, которые встречаются даже не во всех более дорогих кроссоверах.

5. Комфорт, эргономика и управление

5.1. Климатическое оборудование

JAECOO J7 оснащает двухзонным климат-контролем все четыре комплектации без исключения — большая редкость для базовых версий кроссоверов этого класса, где двухзонный климат обычно доступен лишь в топовых модификациях. Уже «Актив», начальная комплектация линейки, получает полноценную раздельную регулировку температуры для водителя и пассажира.

5.2. Сиденья, регулировки и обогрев

Водительское кресло с шеститочечной электрической регулировкой устанавливается во всех версиях J7. Пассажирское сиденье в комплектациях «Актив» и «Комфорт» регулируется вручную.

Обогрев передних сидений входит в стандартное оснащение любой комплектации модели. В версии «Престиж» дополнительно появляются обогрев сидений второго ряда и вентиляция передних кресел — приятные опции для дальних поездок и переменчивого климата.

5.3. Шумоизоляция

Технически значимая особенность J7 «Престиж» — акустическое лобовое стекло в сочетании с многослойными передними боковыми стёклами. Это решение существенно снижает проникновение дорожного шума в салон. Для покупателей, много времени проводящих за рулём на скоростных трассах или в городских условиях, это весомый аргумент в пользу топовой версии J7.

6. Мультимедиа, связь и цифровые сервисы

6.1. Мультимедийные экраны

JAECOO J7 устанавливает единый сенсорный дисплей 13,2 дюйма во всех четырёх комплектациях — честное решение, обеспечивающее стандарт экрана вне зависимости от цены. Цифровая приборная панель 10,25 дюйма входит в стандартное оснащение каждой версии модели.

6.2. Беспроводная зарядка 50 Вт

JAECOO J7 оснащается беспроводной зарядкой мощностью 50 Вт — один из лучших показателей в сегменте C-класса. Совместимый смартфон заряжается заметно быстрее, чем при стандартных 10–15 Вт, всё ещё распространённых у кроссоверов этого класса.

6.3. Голосовое управление, акустика и подключения

Беспроводное подключение Apple CarPlay и Android Auto является стандартным оснащением всех четырёх версий J7. Голосовое управление мультимедийной системой доступно начиная с комплектации «Комфорт».

По акустике: версии «Актив» и «Комфорт» оснащены системой из шести динамиков, а «Престиж» получает усиленную акустику из восьми динамиков. Для подключения гаджетов предусмотрено четыре USB-порта — два спереди и два сзади.

7. Заключение

JAECOO J7 — убедительный кроссовер C-класса, который формирует конкурентоспособное предложение благодаря широкой линейке версий и продуманному набору опций на каждом ценовом уровне.

Модель делает ставку на пространство, разнообразие версий и доступную точку входа. Крупный и широкий кузов, акустическое остекление в «Престиже», мощная беспроводная зарядка 50 Вт и двухзонный климат-контроль во всех комплектациях без исключения — весомые аргументы в пользу J7.

J7 — оптимальный выбор для широкого круга покупателей благодаря разнообразию версий и конкурентным ценам.

Переднеприводные «Актив» и «Престиж FWD» подойдут тем, кто ищет экономичный и доступный городской кроссовер с богатым оснащением. Полноприводный «Комфорт» привлечёт тех, кто ценит динамику (0–100 км/ч за 9,0 секунды) и уверенность в зимних условиях. Топовый «Престиж» предназначен для покупателя, не готового идти на компромисс: акустическое лобовое стекло, полный пакет ассистентов безопасности, панорамный люк, вентиляция сидений. Ширина кузова 1 898 мм и колёсная база 2 672 мм обеспечивают комфортное размещение даже трёх пассажиров на заднем ряду.

Для принятия окончательного решения мы рекомендуем записаться на тест-драйв в нашем дилерском центре. Живое знакомство с моделью позволит оценить посадку, характер трансмиссии, качество отделки и звуковую среду салона — те параметры, которые невозможно передать никакими цифрами. Наши специалисты готовы подобрать оптимальную комплектацию с учётом ваших задач, бюджета и условий эксплуатации.

Все технические характеристики приведены на основании официального прайс-листа JAECOO J7 Новый (актуален на 22.05.2026 г.). Представленная информация не является публичной офертой.

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