Пока мы думали о мусоре, финны закопали ядерное топливо у нас под боком

Пока редакция сайта «Газета.СПб» рассуждала о том, что будет, если перенести мусорные полигоны поближе к Финляндии, наши соседи решили не ждать и переиграли нас.

Они строят у границы хранилище ядерных отходов. Не каких-нибудь там банальных помоек, а самого настоящего отработанного ядерного топлива. Серьезно, нам стоит задуматься, кто кого переигрывает в этой партии. Пока мы гипотетически переносили мусорные полигоны, финны взяли и закопали ядерный арсенал в гранитной скале. Шах и мат, как говорится.

Они это сделали. Первое в мире

Финский центр радиационной и ядерной безопасности (STUK) выдал разрешение на эксплуатацию первого в мире геологического хранилища отработанного ядерного топлива Onkalo. Объект, строившийся десятилетиями, расположен на территории АЭС «Олкилуото» на западном побережье страны, примерно в 240 километрах от Хельсинки.

Как пишут финские издания, это единственное в мире место для окончательного захоронения высокоактивных отходов. То есть они официально стали пионерами в деле закапывания смерти на сотни тысяч лет.

Идея проста до ужаса: взять смертельно опасные отходы, запечатать их в чугунно-медные контейнеры и спрятать в гранитной скале на глубине более 400 метров, чтобы они лежали там как минимум 100 тысяч лет, не беспокоя человечество. Подготовка к этому шагу, как утверждают финны, велась более 40 лет, и сейчас у них не осталось никаких сомнений в безопасности. Ну, по крайней мере, они в этом уверены. А нам остается только верить.

Безопасно? Конечно, они же так сказали

В STUK заявили, что установка для герметизации и захоронения соответствует всем требованиям безопасности, установленным финским законодательством. Объект прошел строгий контроль и рассчитан на изоляцию отходов на сотни тысяч лет. Компания Posiva запрашивала лицензию до конца 2070 года. Если все пойдет по плану, то еще 45 лет мы можем быть спокойны.

Как это работает? Очень технологично

Принцип работы кажется простым и надежным. Отработанное топливо сначала несколько десятилетий выдерживается в бассейнах с водой на АЭС. Затем его сушат, помещают в герметичные медные контейнеры, которые, по заверениям, не поддаются коррозии, и опускают на дно глубоких скважин.

Вокруг контейнеров устанавливают бентонитовый буфер, а туннели засыпают глиной. Надежность обеспечивается несколькими барьерами: контейнер, глина и скала. И, конечно, автоматизация. Никакого человеческого фактора. Только машины, которые будут закапывать отходы. Похоже на сценарий для научно-фантастического фильма, только это реальность.

В 500 километрах от Петербурга. И на 100 тысяч лет

Финское хранилище находится всего в 400-500 километрах от Петербурга. Это примерно как съездить из Питера в Москву. И эта «бомба замедленного действия» будет лежать у нас под боком 100 тысяч лет. Встает логичный вопрос: а что, если что-то пойдет не так?

Конечно, финны уверяют, что все просчитали. Но у человечества, скажем так, нет опыта в хранении ядерных отходов на протяжении ста тысяч лет. Может быть, через пару тысяч лет медная оболочка даст течь, а гранитная скала окажется не такой уж и герметичной.

Наша фантазия о мусорных полигонах была слишком скромной. Соседи переиграли нас, заложив подкоп в виде ядерного топлива. Это вам не нафталин в Мончегорске. Это серьезно. И забавно одновременно. Потому что мы все еще обсуждаем, что делать с мусором, а они уже закапывают будущее. Ну, или наше будущее. Как посмотреть.