Путешественница из России рассказала о новых реалиях отдыха в Турции

Россиянка из России рассказала о новых реалиях отдыха в Турции. По словам путешественницы, система «все включено» постепенно уходит в прошлое, а цены на питание и услуги заметно выросли.

Жительница России в беседе с «ФедералПресс» поделилась личным опытом отдыха в Турции. По ее словам, страна сильно изменилась за последние 10–15 лет. Система «все включено» постепенно уходит в прошлое. Отели экономят на питании, алкоголе и разнообразии блюд. В трех- и четырехзвездочных гостиницах выбор стал скромным. Бесплатные напитки часто оставляют желать лучшего.

Уличная еда развита слабо. Путешественница отметила, что средний чек в кафе получился в районе 1,5 тысячи лир, что в пересчете на рубли равно 2,3 тысячи рублей. В небольших городках цены оказались еще выше.

В Мармарисе, традиционно популярном у европейцев, в пик сезона отели стоят полупустыми. Гиды называют этот год необычным. У ситуации есть и обратная сторона. Туристов на пляжах и в ресторанах стало заметно меньше.

Среди положительных новшеств россиянка отметила возможность оплаты через СБП. Также в стране работают российские карты и сервис «Яндекс.Такси» с фиксированными ценами. Междугородние автобусы оказались комфортными. По словам путешественницы, транспорт оснащен кондиционерами, а в поездках присутствуют стюарды.