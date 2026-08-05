Массовое удаление страниц в социальных сетях депутатов ЗакСа связали со взломом

Причиной массового удаление и переименования страниц депутатов в социальных сетях стало результатом хакерских атак. Парламентарии переименовали каналы и ограничили доступ, чтобы избежать публикации ложной информации от их имени.

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский сообщил о серии хакерских атак на официальные аккаунты депутатов в социальных сетях. По его словам, взлом произошел практически одновременно и носил скоординированный характер. Сообщение об этом 5 августа опубликовали на сайте ЗакСа Северной столицы.



В связи с угрозой публикации недостоверной информации от имени парламентариев часть депутатов приняла решение переименовать свои каналы, другие ограничили доступ к аккаунтам. До восстановления контроля Бельский рекомендовал ориентироваться на официальный сайт ЗакСа.

Отметим, что ранее депутаты Законодательного собрания Петербурга стали массово переименовывать свои страницы в социальных сетях и национальном мессенджере «Макс». Некоторые из них пошли дальше и полностью удалили или закрыли свои аккаунты.

Проблема в том, что такая ситуация с удалением информации о себе создает вакуум, который, в теории, могут заполнить недружественные России страны и организации.