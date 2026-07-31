Астрономы нашли астероид с тремя частями и спутником

Ученые обнаружили в поясе астероидов объект 44 Ниса, который имеет три отчетливые доли и вращающийся вокруг него спутник диаметром один километр. Это первый подобный трехлопастной астероид, найденный в Солнечной системе.

Астероид с тремя лопастями

Ранее исследователи предполагали, что Ниса может обладать двулопастной формой. Такая структура характерна для многих астероидов и комет. Однако новые данные опровергли это предположение.

Научные результаты были получены с помощью двух крупных телескопов. Исследователи использовали Большой бинокулярный телескоп в Аризоне и телескоп в Чили. Анализ этих данных показал, что астероид имеет не две, а три отдельные доли.

Ведущий исследователь Кейт Минкер из обсерватории Лоуэлла рассказала, что полученные снимки демонстрируют крайне необычный объект. Наиболее вероятное объяснение заключается в том, что Ниса представляет собой контактный триадор. Это означает, что объект состоит из трех связанных компонентов. В качестве альтернативы ученые рассматривают вариант, что это чрезвычайно неправильное когерентное тело.

Получение детальных изображений оказалось сложной задачей. Ключевым фактором успеха стало использование двух высококонтрастных приборов. Речь идет об итальянском инструменте SHARK-VIS, установленном на телескопе LBT, и приборе SPHERE с поляриметром ZIMPOL на телескопе VLT. Оба устройства работали в сочетании с адаптивной оптикой.

Необычная форма и спутник

Энтони Бердеу из Европейской южной обсерватории отметил, что данные наблюдений пришлось объединять со специальными методами обработки. Это позволило удалить яркое гало, которое окружает астероид.

На снимках видно тело неправильной формы. Его ширина в самом широком месте составляет 75 километров. На поверхности заметны две выраженные долины. Исследовательская группа интерпретирует их как шейки, соединяющие различные доли астероида. Результаты наблюдений доступны в архиве arXiv.

Кроме того, ученые обнаружили спутник. Ширина объекта равна одному километру. Он вращается вокруг Нисы на расстоянии не меньше 170 километров. Спутник получил временное обозначение S/2026 (44) 1.

Гианлука Ли Каузи из Итальянского национального института астрофизики пояснил, что исследователи применили методику высококонтрастной визуализации. Эта техника позволила обнаружить небольшую луну. Ее свет был заглушен яркостью основного астероида, поэтому потребовались специальные методы для наблюдения.