Блогер Лерчек провела шесть часов в суде по делу о выводе 250 млн рублей

В Гагаринском суде Москвы состоялось шестичасовое заседание по делу блогера Лерчек, которую обвиняют в незаконных валютных операциях на 250 миллионов рублей. Из-за болезни инфлюенсера процесс прошел в закрытом режиме.

После перерыва суд возобновил разбирательство по уголовному делу Валерии Чекалиной. Лерчек проходит по делу о выводе крупной суммы за рубеж. По версии следствия, свыше 250 миллионов рублей были переведены в Объединенные Арабские Эмираты. Ранее судебный процесс приостановили из-за тяжелого состояния здоровья обвиняемой. Медики диагностировали у нее рак желудка четвертой стадии с метастазами.

Заседание 30 июля проходило в закрытом режиме в связи с медицинской тайной и длилось около шести часов, сообщает ТАСС. На протяжении всего процесса Лерчек сопровождал ее жених, танцор Луис Сквиччиарини. В перерывах он приносил блогеру еду и воду. Из-за болезни и побочных эффектов терапии девушке тяжело переносить такие нагрузки.

По окончании заседания Чекалина выглядела уставшей. Она покинула здание суда и попыталась скрыться за спиной жениха. Ни сама блогер, ни ее защитники не стали давать комментарии. Следующее заседание по делу назначено на 31 июля.