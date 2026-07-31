В пятницу пассажиры 25 рейсов не смогут вылететь из Пулково вовремя

В аэропорту Пулково 31 июля задерживается вылет 21 рейса, вылет еще четырех самолетов был отменен. Изменения в расписании затронули рейсы «Аэрофлота», Nordwind Airlines, «Победы» и других авиакомпаний.

По данным онлайн-табло авиагавани Северной столицы, среди задержанных оказался рейса SU 6595 «Аэрофлота» в Казань. Время отправление самолета было перенесено с 5:45 на 21:55. Вылет N4 351 Nordwind Airlines в Ижевск задержан с 7:30 до 13:05. Рейс DP 527 «Победы» в Нижнекамск отправится в 12:20 вместо 7:45.

Самолет SU 6423 «Аэрофлота» в Уфу задержан с 7:50 до 11:50. Рейс B2 2113 «Белавиа» в Казань перенесен с 8:55 на 17:10. Вылет N4 283 Nordwind Airlines в Калининград отложен с 9:50 до 10:30.



Рейс DP 511 «Победы» в Нальчик задержан с 9:55 до 14:45. Отправление 5N 507 Smartavia в Мурманск перенесено с 10:00 на 10:40. Рейс U6 391 «Уральских авиалиний» в Калининград задержан с 10:10 до 11:05.

Вылет DP 537 «Победы» в Ставрополь отложен с 10:25 до 14:20. Также задержаны рейсы в Чебоксары, Сыктывкар и Душанбе.

Среди отмененных рейсов оказались несколько направлений. Это самолеты в Москву под номерами SU 6806 и SU 6090, а также рейс в Шереметьево SU 6040. Кроме того, в список попал рейс B2 2115, который должен был следовать в Казань.