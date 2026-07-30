За семь дней клещи покусали почти 1,1 тысячи человек в Петербурге и Ленобласти

Почти 1,1 тысячи человек в Санкт-Петербурге и Ленинградской области пострадали от укусов за семь дней. Доля детей среди обратившихся составила 18%, а больше 80% случаев пришлось на регион.

За минувшую неделю из-за укусов клещей в медицинские учреждения Петербурга и Ленинградской области обратились почти 1,1 тысячи человек. Об этом сообщили в пресс-службе Межрегионального управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Около 68% пострадавших приходятся на долю жителей Северной столицы. Дети составили 18% от общего числа обратившихся. Больше 80% всех случаев укусов зафиксированы на территории Ленинградской области.

Наибольшее количество пострадавших отмечено в нескольких районах. В Петербурге это Курортный, Выборгский и Приморский районы. В Ленинградской области лидируют Приозерский, Выборгский, Бокситогорский и Всеволожский районы.

По данным ведомства, в рамках плановой вакцинации против клещевого энцефалита привито свыше 92 тысяч жителей Петербурга. В Ленинградской области этот показатель превышает 67 тысяч человек.

В Роспотребнадзоре напомнили, что полный курс прививок необходимо завершить минимум за две недели до выезда на неблагополучную территорию.