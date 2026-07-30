Гарри может заплатить издателю Daily Mail 13,3 млн долларов судебных издержек

Принц Гарри рискует выплатить 13,3 миллиона долларов издателю Daily Mail судебных издержек после поражения в деле о незаконном сборе личной информации. Адвокат газеты назвал разбирательство «банкетом судебных тяжб» и требует возмещения расходов.

Издатель Daily Mail, компания Associated Newspapers Limited, потребовал от принца Гарри и шести других истцов компенсацию судебных расходов. Запрашиваемая сумма составляет не меньше 13,3 миллиона долларов, сообщает RadarOnline.

Адвокат издателя заявил, что компания потратила около 45 миллионов долларов на юридическую защиту. Иск был назван «банкетом судебных разбирательств», поскольку обвинения не имеют под собой оснований. Издатель настаивает на взыскании расходов на компенсационной основе.

Сторона принца Гарри готова предоставить 10 миллионов долларов в качестве авансового платежа. Защита утверждает, что имеет страховое покрытие на сумму около 21 миллиона долларов.

Напомним, что судебные разбирательства начались в 2022 году. Истцами выступили Гарри, Элтон Джон, Элизабет Херли и другие знаменитости. Они обвиняли Associated Newspapers в незаконном сборе личной информации. Однако в июне судья отклонил все 97 требований, выдвинутых против издателя.