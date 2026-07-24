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Селлеры Wildberries оценили потери от атак на склады в 100 млрд рублей

Даниил Александров
Фото: abn.agency

Потери селлеров от атак на склады Wildberries могут составить свыше 100 миллиардов рублей. Бренды лишились товаров на миллионы, а новая оферта маркетплейса не предусматривает компенсаций за утраченную продукцию.

Ночью 18 июля удары нанесли по двум логистическим центрам Wildberries. Атакам подверглись склады в подмосковной Электростали и Котовске Тамбовской области. Также беспилотники поразили объекты в Краснодаре и Невинномысске 22 июля. В результате этих атак есть погибшие и раненые. Склады с товарами тысяч продавцов полностью уничтожены.

Аналитики оценивают потери селлеров только от атак на Кубань и Ставрополье в 100–120 миллиардов рублей. В эту сумму не входит стоимость зданий, оборудования и сбои в логистике. Предприниматели сообщают о масштабах ущерба. Бренд Ustim из Ессентуков потерял свыше 10 тысяч единиц товара. Владелица завода косметики Yuskiss лишилась 70% продукции. Бренд Finn Flare оценивает свои потери более чем в 100 миллионов рублей, сообщает abn.agency.

Wildberries ввел новую оферту 7 июля. Она относит подобные инциденты к форс-мажору и освобождает маркетплейс от ответственности. Аналогичные изменения внесли Ozon и «Яндекс.Маркет». Глава Wildberries Татьяна Ким заявила, что компания не оставит продавцов без поддержки, несмотря на отсутствие прямой обязанности.

В первую очередь помощь получат небольшие продавцы. Для крупных поставщиков готовят особые условия. Однако селлеры относятся к этому скептически. В 2024 году после пожара в Шушарах Wildberries выплатил 34,9 миллиарда рублей компенсаций. Нынешние потери сопоставимы с годовой чистой прибылью компании.

Эксперты отмечают, что склады в Краснодаре и Невинномысске обслуживали южные регионы. Их остановка приведет к серьезному сокращению мощностей в макрорегионе. Это повлечет за собой рост стоимости логистики, увеличение сроков доставки и ограничения по приемке товаров.

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