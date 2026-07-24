Шнуров выступает в Пскове пока Петербург теряет туристов и налоги из-за запрета

На стадионе «Машиностроитель» в Пскове уже монтируют сцену для концерта группы «Ленинград». Стадион вмещает около 4,2 тысячи зрителей — и часть из них будут жителями Санкт-Петербурга.

Москвичам, в отличие от петербуржцев, Шнуров доступен: он системно выступает в столице, так что ехать в Псков им смысла нет. А вот жителям Северной столицы, которые уже несколько лет не видели группу в родном городе, приходится брать билеты, бронировать отели и ехать за 250 километров, чтобы услышать «Ленинград» вживую.

Запрет на выступления

Неофициальный запрет Сергея Шнурова в родном Петербурге начался еще с зимы 2022 года. Тогда музыкант выпустил клип «Пока так», где в образе дворника задал риторический вопрос: «А Бегловская лопата? Где она и что гребет?». Город был завален снегом и мусором, видео собрало миллионы просмотров.

Губернатор города Александр Беглов тогда официально отвечать не стал, вместо него это сделали чиновники, депутаты и даже директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. Он заявил, что на Петербург ведется «широкая политическая атака», и посетовал, что протест превращается в оскорбление. С тех пор, кажется, Шнуров стал персоной нон грата в Северной столице.

Но пока петербургские чиновники делают вид, что Сергея Шнурова не существует, музыкант нашел способ выступать рядом с городом, не заезжая в него. И судя по всему, петербуржцы готовы голосовать рублем за эту стратегию.

Псков как бенефициар

Пока Петербург теряет концерты и налоги, Псков получает туристов. Отметим, что 4,2 тысячи зрителей — это не только билеты, но и гостиницы, кафе, транспорт. В 2022 году председатель Псковского областного союза туриндустрии Светлана Баранова сообщила в эфире «Псковского телеграма Online» Средний чек туриста, приезжающего в Псков, — от 5 до 10 тысяч рублей. Билет на концерт «Ленинграда», по данным «Яндекс.Афиши», начинается от 7 тысяч рублей, и заканчивается 19,9 тысячи рублей.

Даже если брать половину зрителей, самый дешевый билет на концерт и среднее значение чека, который могут оставить туристы в Пскове, получится, как минимум, 14,7 миллиона рублей заработает «Ленинград», а не меньше чем 10,5 миллиона получит от туристов город. За один вечер.

Если перевести это на Петербург, сумма получится еще больше. По данным исследования «Турбарометр», в 2025 году туристы в Петербурге тратили в среднем 62 тысячи рублей. Вероятно, после своего возвращения в город на Неве Шнуров поднимет ценник на концерты, но даже если брать цифру 7 тысяч (минимальная стоимость билета на концерт в Пскове), получается, что Северная столица могла бы получить 130 миллионов только от туристов, которые приехали послушать любимого артиста. Сам исполнитель при этом как минимум 30 миллионов заработает.

Поэтому сейчас Петербург теряет не только туристов, но и имидж культурной столицы. Запрет на выступления известного артиста, который собирает полные залы, — это потеря налога с продаж, потеря туристического потока и репутационные риски. В то время как Псков получает шанс развивать событийный туризм и привлекать гостей из соседнего региона.

Что дальше

Если запрет сохранится, «Ленинград» продолжит выступать в ближайших городах. Петербуржцы будут ездить в Псков, Новгород и другие регионы. А город на Неве будет терять не только Шнурова, но и туристов, которые могли бы остаться в Петербурге.

Пока же псковичи монтируют сцену, а петербуржцы покупают билеты и бронируют гостиницы. Ирония в том, что запрет, призванный наказать музыканта, работает на экономику соседнего региона. А власти города продолжают держать обиду, даже если она обходится в десятки миллионов рублей упущенной выгоды.