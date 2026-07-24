Полицейские задержали трех лжеинвесторов по делу о хищении 25 млн рублей

Сотрудники полиции задержали трех лжеинвесторов по делу о хищении 25 миллионов рублей у 13 пострадавших. Злоумышленники обещали вложения в производство кофе, но похищенные средства тратили по своему усмотрению.

В Санкт-Петербурге и Подмосковье задержали трех участников организованной группы. Их подозревают в хищении 25 миллионов. Злоумышленники обманывали граждан под видом инвестиций в производство и обжарку кофе.

Объявления о проекте они опубликовали в Интернете. От имени фирмы фигуранты заключали договоры займа с обещанием процентов, но исполнять обязательства не собирались.

Похищенные средства тратили по своему усмотрению. В итоге от мошеннической схемы злоумышленников пострадали 13 человек. Об этом сообщил официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Телеграм-канале.

В отношении фигурантов возбудили 13 уголовных дел статье о мошенничестве в особо крупном размере. На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения для задержанных. Следователи устанавливают все эпизоды противоправной деятельности, возможных соучастников и местонахождения похищенных средств.