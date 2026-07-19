На ледяной поверхности Плутона астрономы нашли гигантские оползни

Ученые обнаружили на поверхности Плутона шесть крупных оползней, произошедших на внутренних стенках кратеров на западной окраине равнины Спутник. Протяженность обломочных шлейфов составила от 10 до 14 километров, а их площадь достигает 130 квадратных километров.

Поверхность карликовой планеты

Специалисты проанализировали снимки поверхности Плутона. Космический аппарат New Horizons получил эти изображения в 2015 году. В ходе анализа ученые выявили признаки крупных оползней. Их работа была опубликована в журнале Icarus.

Группа исследователей под руководством геолога Марко Эмануэле Диченца изучила снимки с прибора LORRI. Этот прибор способен фиксировать объекты размером до 300 метров. На изображениях специалисты получили доказательства шести оползневых событий. Они произошли на внутренних стенках трех кратеров.

Эти кратеры расположены на западной окраине равнины Спутник. Равнина Спутник представляет собой крупное образование в форме сердца, которая характерна для внешнего облика Плутона.

Расположение и масштабы оползней

В кратере Кофлин ученые зафиксировали один оползень. Его протяженность составила 2,2 километра. Рядом с этим объектом находится вторичный ударный кратер. Исследователи полагают, что именно он мог спровоцировать сход обломочной массы. Еще два оползневых образования обнаружены в кратере Гиклас.

Оползни распознали по обломочным шлейфам на дне кратеров. Дальность перемещения материала составила от 10,1 до 14,5 километра. По словам ученых, неровная структура некоторых шлейфов позволяет предположить наличие крупных ледяных валунов. На крутых внутренних стенках кратеров видны отчетливые вогнутые уступы в местах схода породы.

Самый крупный из обнаруженных обломочных шлейфов занимает площадь 130 квадратных километров. По оценкам специалистов, такого объема достаточно для того, чтобы засыпать крупный населенный пункт.

Подвижность оползней

Обломки на Плутоне переместились на большие расстояния. Их движение позволяет ученым отнести местные оползни к наиболее подвижным во всей Солнечной системе. Исследователи объясняют такую особенность в низкой гравитации на карликовой планете. Другая причина связана с малым коэффициентом трения между частицами ледяного материала.

Ранее похожие геологические структуры находили на Марсе, Церере, некоторых ледяных спутниках газовых гигантов и на Хароне, который является спутником Плутона. Однако на самом Плутоне оползни зафиксированы впервые.