Петербуржцы просят спилить сухие деревья и обрезать кустарники

Жители Санкт-Петербурга требуют спилить сухостой во дворах домов и обрезать разросшиеся кустарники. Жители нескольких районов города сообщают об опасных деревьях, угрожающих пешеходам и машинам.

В Северной столице участились обращения граждан по поводу аварийных деревьев и кустарников на внутридворовых территориях. На городском портале «Наш Санкт-Петербург» жители оставляют сообщения с просьбами спилить сухостой и обрезать разросшиеся ветки.

По словам одного из пользователей, на Московском шоссе ураган повалил дерево. Оно повисло на соседнем стволе и создает угрозу для проезжающих машин, пешеходов и линии дорожного освещения.

«Необходимо спилить сухое дерево на газоне, угроза падения», — пишет жительница Московского района Петербурга. «Прошу произвести аккуратную обрезку веток. По дорожке не пройти. Слабовидящий может получить ветками по лицу. После спиливания веток, прошу обработать срезы», — сообщает петербурженка.

Часть жалоб от горожан касается засохших деревьев и кустарников. Жители отмечают, что такие насаждения не только портят внешний вид дворов, но и создают опасность для прохожих и припаркованных машин.

«Засохли деревья в указанном месте», — пишет жительница Невского района Северной столицы. «Необходима санитарная обрезка кустарников», — отмечает интернет пользователь портала.

Одно из обращений касается дома на проспекте Наставников, 15. По словам петербурженки, деревья и кустарники вдоль здания сильно разрослись. Многие растения имеют повреждения или признаки заболеваний.



Пользователь настаивает, что насаждения требуют санитарной и омолаживающей обрезки. Жительница Северной столицы отметила, что необходимо удалить все сухие ветки. Также нужен спил веток, которые склоняются к земле и нависают над тротуаром.