В Сети появилась интимная тайна пропавшего Сергея Усольцева

Исчезнувший бизнесмен Сергей Усольцев не меньше трех раз посещал Таиланд с другой женщиной.

Пропавшая семья отправилась в однодневный поход 28 сентября 2025 года. Однако с тех пор поисковикам не удалось найти следы Сергея, Ирины, и их пятилетней дочери Арины Усольцевых. Следы туристов не обнаружены, а обстоятельства исчезновения остаются невыясненными.

Сначала следователи предполагали возможный выезд семьи за границу. Однако сейчас чаще звучат версии об их гибели. Журналисты выяснили, что у Сергея Усольцева могла быть вторая семья. По данным aif.ru, мужчина не меньше трех раз посещал Таиланд без супруги. Его сопровождала другая женщина и девушка с отчеством Сергеевна. Все эти поездки происходили в период его брака с пропавшей женой.

Пользователи Сети строят разные догадки. Согласно одной из версий, супруга могла узнать о второй семье мужа и организовать поездку в тайгу с целью мести. В таком случае исчезновение получило бы объяснение. По другой версии, Усольцевы могли покинуть страну и обосноваться в США, где живет сын Сергея от предыдущего брака.