«Россети Ленэнерго» празднуют 140-летие со дня основания

Сегодня, 16 июля, старейшая энергетическая компания страны «Россети Ленэнерго» отмечает юбилейную дату. Ровно 140 лет назад император Александр III подписал устав «Общества электрического освещения 1886 года», с этого момента началась история всей отечественной электроэнергетики.
Ветеранов и коллектив компании поздравил губернатор Петербурга Александр Беглов. Глава города отметил, что почти полуторавековая история компании– убедительное свидетельство ее исключительной важности для города на Неве. В динамичном и устойчивом развитии Санкт-Петербурга – ведущего промышленного центра и культурной столицы России – большая заслуга ПАО «Россети Ленэнерго», обеспечивающего мегаполис надежным и бесперебойным электроснабжением.
«Системообразующее предприятие имеет стратегическое значение для жизнеобеспечения Северной столицы, комфортной жизни миллионов петербуржцев. Реализация масштабных инфраструктурных проектов, стабильная работа промышленности, транспорта, социальной сферы, строительство жилья напрямую связаны с профессиональной деятельностью «Россети Ленэнерго» и требуют бесперебойного доступа к базовому ресурсу – электроэнергии. За каждым новым объектом и каждым подключением стоят высокая компетентность, ответственность, мужество и преданность делу сплоченного коллектива», — говорится в поздравлеиии.
В честь 140-летия предприятия сегодня был дан полуденный выстрел из орудия Петропавловской крепости. Вечером специальная праздничная подсветка украсит Троицкий мост и Телебашню Санкт-Петербурга, а пролет Дворцового моста во время ночной разводки украсит лазерное шоу, посвященное истории компании.
Генеральный директор ПАО «Россети Ленэнерго» Игорь Кузьмин:
«140 лет — это не просто дата в календаре, это большая история компании, с которой началась история развития всей электроэнергетической отрасли страны. Сегодня мы строим будущее на фундаменте, заложенном нашими предшественниками. Миссия компании неизменна во все времена: надежное электроснабжение потребителей. Мы создаем условия для роста и развития Петербурга и Ленинградской области, обеспечиваем комфортную жизнь миллионов людей, стабильную работу предприятий, транспорта, социально значимых объектов. Компания модернизирует электросетевой комплекс, участвует в масштабных инфраструктурных проектах. Мы гордимся своей историей и уверенно смотрим вперед. Главная ценность «Россети Ленэнерго» — это коллектив, наши работники, чей повседневный труд составляет основу всех достижений».