«Россети Ленэнерго» празднуют 140-летие со дня основания

Сегодня, 16 июля, старейшая энергетическая компания страны «Россети Ленэнерго» отмечает юбилейную дату. Ровно 140 лет назад император Александр III подписал устав «Общества электрического освещения 1886 года», с этого момента началась история всей отечественной электроэнергетики.

Ветеранов и коллектив компании поздравил губернатор Петербурга Александр Беглов. Глава города отметил, что почти полуторавековая история компании– убедительное свидетельство ее исключительной важности для города на Неве. В динамичном и устойчивом развитии Санкт-Петербурга – ведущего промышленного центра и культурной столицы России – большая заслуга ПАО «Россети Ленэнерго», обеспечивающего мегаполис надежным и бесперебойным электроснабжением.

«Системообразующее предприятие имеет стратегическое значение для жизнеобеспечения Северной столицы, комфортной жизни миллионов петербуржцев. Реализация масштабных инфраструктурных проектов, стабильная работа промышленности, транспорта, социальной сферы, строительство жилья напрямую связаны с профессиональной деятельностью «Россети Ленэнерго» и требуют бесперебойного доступа к базовому ресурсу – электроэнергии. За каждым новым объектом и каждым подключением стоят высокая компетентность, ответственность, мужество и преданность делу сплоченного коллектива», — говорится в поздравлеиии.

В честь 140-летия предприятия сегодня был дан полуденный выстрел из орудия Петропавловской крепости. Вечером специальная праздничная подсветка украсит Троицкий мост и Телебашню Санкт-Петербурга, а пролет Дворцового моста во время ночной разводки украсит лазерное шоу, посвященное истории компании.