С сентября РЖД перестанет продавать билеты на поезда в Сочи и Анапу

РЖД закрывает продажу билетов на южные направления с 30 сентября. В компании отметили, что откроют продажи после завершения корректировки графика движения.

Представители РЖД временно приостановили продажу билетов на некоторые поезда южного направления. Ограничение касается составов с отправлением с 30 сентября. В пресс-службе компании пояснили, что ограничения связаны с ремонтными работами на железнодорожной инфраструктуре.

Специалисты проведут корректировку расписания и маршрутов ряда поездов дальнего следования. Изменения затронут составы, следующие к курортам Черноморского побережья и Кавказских Минеральных Вод.

Представители компании отметили, что продажа билетов возобновится в течение недели после завершения корректировки графика. Пассажирам рекомендовали включить уведомления в мобильном приложении для получения информации об открытии продаж.