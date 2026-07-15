Пожилой петербуржец лишился 7 миллионов рублей после звонков мошенников

В течение нескольких месяцев 80-летний пенсионер из Санкт-Петербурга передавал деньги курьеру мошенников. Общая сумма ущерба от действий злоумышленников превысила 7 миллионов рублей.

Прокуратура Красногвардейского района Северной столицы подала иск в суд с требованием возместить ущерб 80-летнему пенсионеру. Деньги у мужчины похитили телефонные мошенники.

С октября по декабрь 2025 года неизвестные звонили пенсионеру. Они представлялись сотрудниками различных организаций и убеждали передать деньги для сохранения. Потерпевший пять раз встречался с курьером у своего дома на проспекте Наставников. Общая сумма переданных средств превысила 7 миллионов рублей.

Уголовное дело в отношении курьера находится в суде. Мужчину обвиняют по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Однако причиненный ущерб пожилому петербуржцу до сих пор не возмещен добровольно. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Санкт-Петербурга.

Прокурор обратился в суд с требованием взыскать с ответчика всю сумму ущерба. Исковое заявление находится на рассмотрении.