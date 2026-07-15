В Старом городе Таллина опустело 20 процентов коммерческих площадей

Старый город Таллина теряет предпринимателей. За последнее время уровень вакантных площадей достиг исторического максимума.

Исторический центр Таллина продолжает терять бизнес. Несмотря на высокий туристический поток, в этой части столицы пустует от 15 до 20% коммерческих помещений, что стало рекордным показателем. Об этом сообщает ERR.

Вице-мэр Таллина Кристьян Ярван связал такую ситуацию с затрудненной транспортной доступностью и строгими требованиями к реставрации. Ремонт зданий обходится дорого, собственники откладывают работы. В итоге объекты постепенно приходят в упадок. По его словам, отток бизнеса также обусловлен строительством новых офисных центров в других районах и налоговой политикой.

Исполнительный директор ресторана Olde Hansa Эммануэль Вилле отметил, что расходы растут, и работать становится все сложнее.

Напомним, что правительство Эстонии одобрило запрет на покупку недвижимости для граждан России и Белоруссии с 1 января 2027 года. Также власти планируют построить военный городок в Нарве, который находится в 150 километрах от Петербурга.