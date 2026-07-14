Банкиры решили начать фотографировать мошенников, почему это провальная затея?

Банки по всему миру начали бороться с потенциальными мошенниками начав фотографировать всех пользователей у терминалов в магазинах. Разбираемся, почему такая инициатива вряд ли приведет к успеху.

Идея банкиров проста до гениальности: если у терминала, на котором клиент пополняет счет, сфотографировать пользователя, то все серые схемы рухнут. Ну, или не рухнут. Но выглядит это очень технологично.

Механизм выплат серых зарплат давно известен и до неприличия прост. Бухгалтер не переводит деньги официально, а разбрасывает их сотрудникам на личные карты через терминалы самообслуживания в магазинах.

Выглядит это как безобидное пополнение счета самим клиентом. Человек вводит номер карты, номер телефона, получает одноразовый код и — вуаля — деньги зачислены. Банкиры правда заметили забавную деталь: часто одни и те же счета пополняются из разных городов в течение часа. Очевидно, что владелец счета не перемещается со скоростью сверхзвукового самолета, но формально закон не нарушен.

И тут финансовому регулятору пришла в голову «гениальная» мысль: а давайте фотографировать всех, кто подходит к терминалу! Это же решит все проблемы! Или нет? Эксперты, не скрывая легкой улыбки, уже разобрали эту идею на атомы.

Во-первых, фотографии не будут никуда уходить в реальном времени. Они будут лежать мертвым грузом в архивах владельцев терминалов и всплывут только в случае проверки или расследования. То есть, если вы хотите обналичить зарплату в конверте, вы спокойно проходите процедуру, а ваше фото отправляется в цифровое небытие на годы вперед.

Во-вторых, в России нет единой базы данных с фотографиями владельцев счетов. Даже если терминал сфотографирует мужчину с картой женщины, он не сможет этого проверить — сравнивать-то не с чем. Регуляторы предлагают сверять снимки с несуществующей базой. Логика, достойная лучших умов человечества.

В-третьих, обойти фотографирование проще, чем объяснить ребенку, почему дважды два — четыре. Маска, козырек кепки, просто рука перед лицом — и ваша личность надежно скрыта. На медицинской маске можно написать «я не я», и терминал будет счастлив. И даже если снимок сделан, доказать, что это конкретный человек, невозможно.

Финансовые контролеры, наверняка решили, что проблема серых зарплат решается не ужесточением контроля, а созданием иллюзии контроля. Но пока они обсуждают, как именно внедрить эту систему, те, кто платит зарплаты в конвертах, уже смеются в кулак и закупаются масками оптом. Ведь маска стоит копейки, а налоги — миллионы. И, судя по всему, борьба с кривыми деньгами так и останется борьбой с ветряными мельницами. Только теперь с фотоаппаратом в руках, то есть в терминале.