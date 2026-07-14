Следы пропавшего Сергея Усольцева нашли в Узбекистане

Через девять месяцев после исчезновения семьи Усольцевых в тайге появилась новая зацепка. Дело в том, что номер телефона Сергея Усольцева снова стал активным. Новый владелец сим-карты может быть связан с человеком из Узбекистана.

В мессенджерах Сергея Усольцева сменили аватарки. В одном из профилей появилась ссылка на закрытое сообщество с загадочным описанием. Об этом друг пропавшей семьи Валентин Дегтярев рассказал в беседе с aif.ru.

Еще одна деталь связана с поездкой отца семейства на Пхукет за год до исчезновения. Дегтярев предполагает, что эта поездка могла иметь деловой характер. Он упоминает золотодобытчика с общими компаньонами с пропавшим бизнесменом.

После публикации этих данных Дегтярев столкнулся с давлением. Появились фейковые аккаунты от его имени. Неизвестные звонили ему с просьбами удалить материалы. Дегтярев считает, что вышел на важную информацию.

Напомним, что с 9 по 12 июля во время поисков семьи Усольцевых спасатели обследовали горно-таежную местность. Специалисты пешком прошли 31 квадратный километр. На квадроциклах преодолели 200 километров. В поисковых работах участвовали шесть спасателей и четыре единицы техники. Следов пропавших не обнаружено.