Принц Гарри пошутил о своей лысине в подкасте Джо Марлера

Во время интервью принц Гарри пошутил о своей лысине. Он также вспомнил, как в школе его дразнили за рыжие волосы.

Принц Гарри стал гостем подкаста Джо Марлера во время пятидневного визита в Великобританию. В эфире герцог вел себя расслабленно и пошутил по поводу своей лысины. На вопрос ведущего о ежедневном уходе за собой Гарри перечислил душ, бритье и подстригание бороды каждые пять-шесть дней. Затем он указал на голову и добавил, что наверху не происходит ничего особенного и он старается не смотреть на это.

Во время разговора Гарри также упомянул школьные годы и рассказал, что его дразнили из-за рыжих волос. Он заметил, что его часто называли морковкой и после этого ему может потребоваться психотерапия.

Пользователи высоко оценили чувство юмора принца. Ранее Гарри уже позволял себе шутки о выпадении волос на мероприятии Invictus в Бирмингеме и тогда отметил, что за последние десять лет у некоторых из них волосы поредели.